Gözler oradaydı! Çalışanların hepsini kapsıyor! İşveren İki aylık maaşı hesaba yatırmak zorunda!
Tek tek açıklandı! İşveren İki aylık maaşı hesaba yatırmak zorunda! İş hukukunda iki tür fesih olanağı bulunmaktadır. Bunlardan biri iş sözleşmesinin hemen feshi iken öteki bildirimli feshidir. İş sözleşmesinin taraflar amacıyla çekilmez duruma geldiği, sözleşmeye devamın iki taraftan biri amacıyla beklenemez bulunduğu hallerde, hemen fesih hakkı doğar. Kıdem tazminatında aralıklı sürelerin birleştirilmesinin ve yıllık izin hakkına esas sürenin hesaplanmasının şartları büyük ölçüde belirli iken ihbar süresinin tespitine ilişkin şartlar kanunda açık hüküm bulunmaması nedeniyle soru işaretleri barındırıyordu.
Milyonlarca çalışanı kapsıyor. İhbar tazminatıyla alakalı flaş karar! Yargıtay, ihbar tazminatıyla alakalı bir mevzuya daha açıklık getirdi. Yargıtay kararında, "İhbar tazminatına hak kazanıldığının belirlenmesi durumunda söz hususu devreye dair hizmet zamanı ve o devresinin son ücreti üzerinden hesaplamaya gidilmelidir" denildi. Hem de 3 yıldan çok çalışanın ihbar tazminatına hak kazanması durumunda işverenin 8 haftalık ödeme yapması gerekiyor. İşte ihbar tazminatıyla alakalı bilinmeyenler...
İşçi açısındansa nedene bağlı olmaksızın fesih hakkı kullanılabilir. İşçiler açısından tek dikkat edilmesi gereken nokta, derhal fesih nedenleri yoksa bildirim sürelerine uyulmasıdır. Dolayısıyla iki taraf için de derhal fesih nedenleri yoksa ihbar süresine uyulması zorunludur.
İKİ TARAFI DA KORUMAK İÇİN
İş Kanunu'nda sayılan ağır ihlal halleri hariç işten ayrılmayı veya işten çıkarmayı düşünen taraf, önceden karşı tarafa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı özellikle çalışanın işten çıkarılmasından bir süre önce konu hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Çalışan bu sayede yeni iş arayabilecek ve harcamalarını ona göre düzenleyebilecektir. Belki o dönem için fazla borçlanmadan kaçacak, ödemelerini planlayacaktır. İşverense aynı planı işi için yapabilecektir. Çalışanın yaptığı iş için yeni birisini bulacak, gerektiğinde o işin diğer çalışanlara dağıtılmasını sağlayacaktır.