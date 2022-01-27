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Gözler oradaydı! Biraz önce belli oldu! Ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL anında hesaba yatıyor!

Emekli maaşına ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL'ye kadar nakit desteği ödenmeye başladı. 2022 yılına ilişkin emekli maaş oranlarının belli olmasının ardından emeklilerin en cazip oranlarla yararlanabildikleri promosyon oranları da artmış durumda. Emekli maaşına ek destek alarak hiçbir koşul ve geri ödeme şartı olmadan emeklilerin ek desteklerden yararlanması sağlanacak. Sadece emekli maaşını taşımayı taahhüt eden vatandaşlara nakit desteği veriliyor. İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar.

takvim.com.tr
27.01.2022 16:59 - Son Güncelleme: 27.01.2022 16:59
Gözler oradaydı! Biraz önce belli oldu! Ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL anında hesaba yatıyor!

Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Maaşlarını 3 yıllığına promosyon veren bankalara taşıyan birçok emekli için 2022 yılı itibariyle bu süre doldu. Sürenin dolmasının ardından yeniden en yüksek promosyon oranlarına sahip bankaları araştırmaya başlayan vatandaşlar ise yüksek oranları almak için adeta sıraya girdiler.

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Gözler oradaydı! Biraz önce belli oldu! Ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL anında hesaba yatıyor!

Hiçbir ek koşul ve geri ödeme şartı olmadan en yüksek emekli promosyonunu almak isteyeler 2.750 TL'ye kadar yüksek oranlardan yararlanabiliyor. Ayrıca birçok bankacılık hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek.

Gözler oradaydı! Biraz önce belli oldu! Ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL anında hesaba yatıyor!

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Yapı Kredi Bankası 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşını getiren tüm SGK emeklisine 2.750 TL'ye varan nakit promosyon ödülü vermeye hazırlanıyor.

Gözler oradaydı! Biraz önce belli oldu! Ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL anında hesaba yatıyor!

Başvuru tarihleri içinde işlemlerini tamamlayanların yararlanabileceği promosyon ödemesi kapsamında, aylık net emekli gelirine göre farklı oranlarda ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Gözler oradaydı! Biraz önce belli oldu! Ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL anında hesaba yatıyor!

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanarak iki yeni fatura ödeme talimatı verenler ise 100 TL ek ödeme fırsatından da yararlanabilecek. Aylık geliri 1.499 TL ve altında olanlara 1.650 TL oranında yapılan ödemeler, 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için 2.500 TL nakit promosyon olarak belirlenmiştir.

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