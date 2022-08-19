Gözler oradaydı! Altının 2 hafta sonra göreceği fiyat açıklandı! Yok böyle bir altın fiyatı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ayında...
Hem vatandaşlar hem yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Altın alım satımı yapan yatırımcılar, altının hangi yönde seyredeceğine dair incelemeler yapıyor. Analistler, 15 gün sonra bağlamında sansasyonel ön görülerde bulundu. Analistler, altın fiyatlarının eylül ayında daha da dalgalı olacağını düşünüyor. Yani eylül ayında gram altın fiyatı daha evvel beklenildiği gibi 1500 TL gibi rakamlara çıkmayacak. Gelecek ayın gram altın amacıyla mühim bir test ayı olacğı düşünülüyor. Gram altının bu ay bağlamında 1100 seviyeleriyle 1200 TL seviyeleri arasında gidip geleceği ön görü ediliyor.
Gram altın Eylül ayında...
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten de altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Memiş, şöyle konuştu:
Fed'in FOMC tutanakları açıklandı. Fed'in Temmuz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarında Eylül'de 75 baz puan faiz artırımı yapıp yapmayacağının sinyali aranacak.
Kişisel beklentim Fed'in Eylül'de 50 baz puan faiz artırımı yapacağı yönünde.
Yeni haftanın dördüncü işlem gününde dolar/TL kuru, 18-14-18,18 lira aralığında kalmayı sürdürebilir. Aşağı yönlü trendin devam etmesini 17,65'e kadar gerileme ihtimalini yüksek görüyorum. Yükselişlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum.
Altının gram fiyatı, dolar/TL kurundan destek alarak güçlü duruşunu koruyor. Gram altın yatırımcısı dolar/TL kurunu takip etmeli. Altının gram fiyatında ay sonuna kadar 1.012 lira seviyesinin test edilmesini bekliyorum.
Gram altının fiyatı nasıl hesaplanır?
Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken; Gram Altın fiyatının değişimi, ons altın fiyatı ve doların Türk lirası karşısındaki sayısal değeri üzerinden belirlenmektedir.
Örneğin, altının ons fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında sabit kalırsa gram altının fiyatı yükselir ya da ons altının fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında değer kaybederse o vakit gram altının fiyatı geriler.