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Gözler oradaydı! 5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi

Vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına yönelik kamu bankaları da nakit desteği vermeye hazırlanıyor. Kolay başvuru yöntemleri kullanılarak vatandaşların tüm nakit ihtiyaçları için kredi kullanması sağlanacak. Halkbank ve Vakıfbank tarafından duyurulan ihtiyaç kredileri, düşük faiz oranları ile de dikkat çekmeye devam ediyor. İşe kamu bankalarının en uygun ihtiyaç kredileri

takvim.com.tr
24.02.2022 10:20 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:20
Gözler oradaydı! 5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi

2022 yılında da bankaların ihtiyaç kredilerine vatandaşların ilgisi devam ediyor. Özellikle son dönemde birçok alanda görülen yüksek fiyatlar vatandaşların kredi ve kredi kartı kullanımlarını artırmasına neden oldu. Bankalar ise artan bu tür ihtiyaçların çözümünde yenilikçi kredi seçenekleri sunuyor. Düşük faizli ve kolay ödeme seçeneklerine sahip ihtiyaç kredilerini tercih ederek vatandaşlar birçok ihtiyaçlarına finansman çözümleri bulabilecek. Vakıfbank ve Halkbank en uygun ihtiyaç kredileriyle nakit ihtiyacı olanlara destek vereceğini duyurdu.

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Gözler oradaydı! 5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Vakıfbank, tüm ihtiyaçları için 36 aya kadar varan vade olanakları ile nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara kredi veriyor. Düşük faiz oranlarının uygulanacağı ve 3 aya kadar erteleme seçeneklerine de yer verilen kredi kapsamında 125 bin TL'ye kadar kredi kullanımı mümkün görülüyor.

Gözler oradaydı! 5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi

Cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneklerine yer verilen kredi kapsamından ise tüm kamu personelleri, özel sektör çalışanları ve emekliler akit desteğinden yararlanabilecek.

Gözler oradaydı! 5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi

SMS ile kolay başvuru yapılan ihtiyaç kredisi için %1,55 faiz oranları uygulanmaktadır. 3.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar olan nakit talepleri için 36 ay vade, 50.000 TL'den 125.000 TL'ye kadar olan nakit taleplerinde ise 24 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır.

Gözler oradaydı! 5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi

Vakıfbank SMS ile Kredi Başvurusu

SMS ile kredi başvurusu yapmak için aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, TCKN, Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy) ve Aylık Gelir yazılarak 5724'e kısa mesaj gönderilmesi gerekir.

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