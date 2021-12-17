Gözler oradaydı! 17 milyon bekliyordu! Maaşlar sil baştan! Emekli ve memurlar için ek zam ve refah ücreti zammı ne kadar?

Özellikle bir yıl içinde maaşlarda yüzde 35 oranında bir erimenin yaşandığına işaret eden Kahveci, alım gücünün artırılmasına yönelik bir oranda zam yapılması gerektiğine işaret etti. Refah payı ve ek zam taleplerinin yeniden gündeme gelmesi ise emeklileri memnun etti.

