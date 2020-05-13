RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Ekonomi Gözler orada! İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

Gözler orada! İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstihdam yaratmaya devam eden İŞKUR'dan annelere 2400 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen annelere, İŞKUR tarafından hazırlanan işte anne projesiyle hem eğitim hem de maaş alacak. Proje kapsamında, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. Eğitimler sırasında da annelere günlük 80 TL toplamda aylık 2400 TL ödeme yapılacak. Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Peki, işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

13.05.2020 15:19 - Son Güncelleme: 13.05.2020 15:19
Gözler orada! İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'dan annelere 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. TÜRKİYE İş Kurumu, İşte Anne Projesi adı altında 0- 15 yaş arası çocuğu olan annelere her ay 2420 liraya varan gelir sağlayacak.Söz konusu proje 26 gün üzerinden olarak hesaplanarak günlük 77 TL olarak ödeme yapılıyor. Projede bazı şartları aranıyor. İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur, şartlar neler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler orada! İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞTE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.

Gözler orada! İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

Gözler orada! İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor.

Gözler orada! İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL'ye yakın bir ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı! Avrupa'nın en uzunu olacak
Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı! Avrupa'nın en uzunu olacak