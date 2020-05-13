Gözler orada! İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'dan annelere 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. TÜRKİYE İş Kurumu, İşte Anne Projesi adı altında 0- 15 yaş arası çocuğu olan annelere her ay 2420 liraya varan gelir sağlayacak.Söz konusu proje 26 gün üzerinden olarak hesaplanarak günlük 77 TL olarak ödeme yapılıyor. Projede bazı şartları aranıyor. İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur, şartlar neler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.