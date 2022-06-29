Gözler asgari ücret masasında! Gündemde hangi formüller var? Ek zam ne kadar olacak? Milyonlar heyecanla bekliyor...

1.626 TL KESİNTİ VAR

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775,62 lirasını sosyal güvenlik primi, 100,08 lirasını ise işveren İşsizlik Sigortası Fonu kalemi oluşturuyor. 5 bin 4 liralık brüt ücretten işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve İşsizlik Sigortası Fonu'na da yüzde 1 kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak ödeniyor.

