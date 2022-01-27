Görenlerin aklı durdu! Kefil şartı yok, faiz yok! Ford Fiesta, Kuga, Focus ve Honda Civic sedan kampanyası! Vakıfbank, Akbank...

Honda Civic Sedan Premium ise %0 faizle, 100.000 TL kredi için 15 ay vade imkanı ile faizsiz olarak sunuluyor. Ayrıca Peugeot başta olmak üzere birçok otomobil firması, PSA Finans gibi anlaşmalı finans kurumları ve bankalar üzerinden %0 faizle taşıt kredisi vermektedir.

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda