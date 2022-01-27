Görenlerin aklı durdu! Kefil şartı yok, faiz yok! Ford Fiesta, Kuga, Focus ve Honda Civic sedan kampanyası! Vakıfbank, Akbank...
Otomotiv sektöründe yaşanan üretim ve tedarik sorunları ile Türkiye'de görülen kur krizi, yüksek vergiler ve enflasyon gibi nedenlere bağlı olarak araç fiyatları bir hayli yükseldi. Uygun fiyatlarla sıfır veya ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar ise çareyi banka ve finans kuruluşlarının taşıt kredilerinde buldu. %0 faiz oranları ile birçok otomobil markasının sıfır km araçlarında geçerli faizsiz krediler ise büyük ilgi görmeye başladı. ÖTV düzenlemesi sonrasında indirime giren araçları uygun geri ödeme seçenekleri ile almak isteyenlere gün doğdu. İşte otomobil satın almak için en uygun krediler.
Faizsiz Taşıt Kredileri
0 km araç satın almak isteyenlere özel faizsiz taşıt kredisi kampanyaları sunulmaya devam ediyor. 2022 Ocak ayına özel indirim seçeneklerinin sunulmaya başlamasının ardından, finans kuruluşları ile otomobil firmaları arasında yapılan anlaşmalar dikkat çekiyor. 48 aya varan vade seçenekleri ile hayalini kurduğu araca kavuşmak isteyenler için %0 faizle krediler verilmeye devam ediyor.
Koçfinans tarafından Ford ve Honda'nın sevilen modellerinde geçerli olmak üzere faizsiz taşıt finansmanı kullandırılacak. Ford Fiesta, Kuga ve Focus modellerinde %0 faizle, 100.000 TL kredi ve 12 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır.
Honda Civic Sedan Premium ise %0 faizle, 100.000 TL kredi için 15 ay vade imkanı ile faizsiz olarak sunuluyor. Ayrıca Peugeot başta olmak üzere birçok otomobil firması, PSA Finans gibi anlaşmalı finans kurumları ve bankalar üzerinden %0 faizle taşıt kredisi vermektedir.
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Vakıfbank Taşıt Kredisi Kampanyası
Kamu bankalarının düşük faiz avantajları ile kredi kampanyaları devam ediyor. Uygun geri ödeme seçenekleri ile kullanılacak krediler kapsamında ister 2. el ister 0 km araçlar için %1,59'dan başlayan faiz oranları ile 48 aya varan vade seçenekleri herkesin rahatça araç satın almasını sağlayacak.
Artan otomobil fiyatlarına karşı Vakıfbank'ın düşük faiz oranlarına sahip taşıt kredisi avantajlarından yararlanabilir ve rahat bir ödeme planı hazırlanarak aracınızı düşük taksit seçenekleri ile kredi ödeyerek kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.