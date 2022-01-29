Görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Bu banknota denk gelenin cebi parayla dolacak! 5-10-50-100 TL'lerin sağ üst köşesinde... Geçmişte kullanılan paraların koleksiyonunun yapıldığı herkesçe bilinen bir gerçek. Ancak özellikle bugün kullanımda olan paralarda olan basım hataları nedeniyle bazı kişiler bu paraların değeri olduğunu olduğunu düşünerek satışa sunuyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını görenleri şaşırtıyor. Özellikle koleksiyonların bu paralara binlerce lira değer biçtiği de konuşuluyor.