Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...

Gören alıcı gözle bakacak! %25 peşinat fırsatı TOKİ 21 il için duyurdu! Ayrıca onlarca ilde de... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni projelerinin çalışmalarını sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 ildeki 258 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Pek çok ilde yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle devam ediyor ve bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınıyor. İşte arsa satışı yapılacak illerin listesi