Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 21 ilde arsa satışı başladı. Ayrıca on binlerce vatandaş için konut inşaatlarını sürdürüyor. TOKİ 21 ilde 258 arsayı açık artırmayla satacak. Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Ayrıca İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan daireleri merak etmeye başladı.
Gören alıcı gözle bakacak! %25 peşinat fırsatı TOKİ 21 il için duyurdu! Ayrıca onlarca ilde de... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni projelerinin çalışmalarını sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 ildeki 258 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Pek çok ilde yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle devam ediyor ve bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınıyor. İşte arsa satışı yapılacak illerin listesi
Muhammen bedeli 3.949.735.615 lira olan toplam 1.953.753 metrekare büyüklüğündeki, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Çorum, Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Malatya, Niğde, Sivas, Van, Erzincan, Elâzığ, Gaziantep, Giresun'da bulunan 258 arsa, açık artırmayla satılacak.