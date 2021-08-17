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Haberler Ekonomi Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...

Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 21 ilde arsa satışı başladı. Ayrıca on binlerce vatandaş için konut inşaatlarını sürdürüyor. TOKİ 21 ilde 258 arsayı açık artırmayla satacak. Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Ayrıca İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan daireleri merak etmeye başladı.

17.08.2021 12:57 - Son Güncelleme: 17.08.2021 12:57
Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...

Gören alıcı gözle bakacak! %25 peşinat fırsatı TOKİ 21 il için duyurdu! Ayrıca onlarca ilde de... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni projelerinin çalışmalarını sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 ildeki 258 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Pek çok ilde yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle devam ediyor ve bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınıyor. İşte arsa satışı yapılacak illerin listesi

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Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...

TOKİ 21 İLDE 258 ARSAYI AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK

Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...

Muhammen bedeli 3.949.735.615 lira olan toplam 1.953.753 metrekare büyüklüğündeki, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Çorum, Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Malatya, Niğde, Sivas, Van, Erzincan, Elâzığ, Gaziantep, Giresun'da bulunan 258 arsa, açık artırmayla satılacak.

Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...

Açık artırma, 26 Ağustos 2021 Perşembe 10.30 ve 27 Ağustos 2021 Cuma 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Gören alıcı gözle bakacak! TOKİ 21 il için duyurdu! %25 peşinat fırsatıyla onlarca ilde...

ARSALARA YÜZDE 25 PEŞİNAT 60 AY VADEYLE SAHİP OLUNABİLECEK

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, sanayi tesisi akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

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