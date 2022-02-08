Geriye 5 veri kaldı! Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Milyonlarca emeklinin ve memurun ocak ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'luk zammı şimdiden aştı ve fark resmen göründü. Şimdi geriye 5 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar....