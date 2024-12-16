Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Bakanlık tarafından sağlanan bu yardım, belirli koşulları taşıyan kadınları kapsıyor. Yardımdan faydalanabilecek hak sahipleri şu şekilde sıralanıyor: Eşi vefat etmiş kadınlar: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş olmak şartı aranıyor.

Sosyal güvencesi olmayan bireyler: Hanede sosyal güvenceye sahip bir bireyin bulunmaması gerekiyor. 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahipleri: Bu kanuna göre gelir seviyesi düşük olan bireyler yardımdan faydalanabiliyor.

Ödeme Detayları: Aylık ve Yıllık Destek Miktarları Eşi vefat eden kadınlara yapılan destek ödemeleri, 2 aylık periyotlar halinde hesaplarına yatırılıyor. Ödeme detayları ise şöyle: Aylık ödeme: 1.000 TL 2 aylık periyot: 2.000 TL Yıllık toplam ödeme: 12.000 TL

Bu destek, kadınların ekonomik zorluklarını bir nebze hafifletmeyi ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.