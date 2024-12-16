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Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Vatandaşlar için hayata geçirilen sosyal yardım programları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla devam ediyor. Bakanlık, ihtiyaç sahibi bireylere yönelik destek ödemeleri kapsamında kadınlara özel bir yardım duyurusu yaptı. Eşi vefat eden kadınlara yıllık 12 bin TL destek sağlanıyor.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 09:09 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 09:09
Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Bakanlık tarafından sağlanan bu yardım, belirli koşulları taşıyan kadınları kapsıyor. Yardımdan faydalanabilecek hak sahipleri şu şekilde sıralanıyor:

Eşi vefat etmiş kadınlar: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş olmak şartı aranıyor.

Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Sosyal güvencesi olmayan bireyler: Hanede sosyal güvenceye sahip bir bireyin bulunmaması gerekiyor.

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahipleri: Bu kanuna göre gelir seviyesi düşük olan bireyler yardımdan faydalanabiliyor.

Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Ödeme Detayları: Aylık ve Yıllık Destek Miktarları

Eşi vefat eden kadınlara yapılan destek ödemeleri, 2 aylık periyotlar halinde hesaplarına yatırılıyor. Ödeme detayları ise şöyle:

Aylık ödeme: 1.000 TL

2 aylık periyot: 2.000 TL

Yıllık toplam ödeme: 12.000 TL

Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Bu destek, kadınların ekonomik zorluklarını bir nebze hafifletmeyi ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Başvuru Süreci

Destek ödemesinden faydalanmak isteyen kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunabilir. Başvuru işlemleri şu şekilde yapılabilir:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV): Yaşadığınız il veya ilçedeki vakıflar üzerinden başvuru yapılabilir.

Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!
  1. e-Devlet Üzerinden Başvuru: Online başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet kapısını kullanabilir.

Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Başvuru sırasında gerekli belgeler ve detaylı bilgiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Geri ödemesi yok başvurun; Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak!

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Programları

Derleme: Takvim.com.tr