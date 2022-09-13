Geri ödemesi, karşılığı YOK! Aile Bakanlığı perşembe günü hesaplara 3.340 TL yatıracak! TC’yi gir PTT’den al! 12 ay boyunca...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...