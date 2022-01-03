Genç yaşlı herkes işte bu gelişmeye kulak kesildi! 84 milyon yeni yılı zamlı maaşlarla karşılayacak! Bu ay zamlı olarak hesaplara geçiyor!

Genç yaşlı tüm herkes işte bu gelişmeye kulak kesildi. 84 milyon yeni yılı zamlı maaşlarla karşılayacak. Bu ay zamlı olarak hesaplara geçiyor. 2022 yılından hemen önce müjdeler peş peşe duyurulmuştu. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 4 bin 250 lira olduğu duyurmuştu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşanıyor.