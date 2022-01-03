Genç yaşlı herkes işte bu gelişmeye kulak kesildi! 84 milyon yeni yılı zamlı maaşlarla karşılayacak! Bu ay zamlı olarak hesaplara geçiyor!
Milyonlarca kişiyi yakından alakadar eden maaş ve destek ödemeleri 2022 yılıyla birlikte artıyor. 2021 yılının son ayında asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere ödemeler arttı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 4 bin 253 TL 40 kuruş olarak duyuruldu. 13 milyon emekli ve 4 milyon memuru ilgilendiren maaş zamları da bugün belli oluyor. Asgari ücrette yüzde 50,5 seviyesinde bir artışın ardından işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemin ödeme tutarını da etkiledi. Yeni yılın ilk günleriyle beraber milyonlarca kişi zamlı maaşlar hakkında araştırmalara başladı.
Genç yaşlı tüm herkes işte bu gelişmeye kulak kesildi. 84 milyon yeni yılı zamlı maaşlarla karşılayacak. Bu ay zamlı olarak hesaplara geçiyor. 2022 yılından hemen önce müjdeler peş peşe duyurulmuştu. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 4 bin 250 lira olduğu duyurmuştu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşanıyor.
Bu nedenle tarihi yükselişle açıklanan asgari ücret işsizlik ödeneği, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalemde önemli değişiklikler getirecek.
Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktar artarken yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları zamlanacak.