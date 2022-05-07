🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT’den hemen alabiliyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

Devlet destekleri dar gelirli vatandaşlara ve bazı belli başlı şartları taşıyan kişilere yapılmaya devam ediyor. Bu yardımların neler olduğu ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor, 18 yaşını dolduran ve başvuran PTT'den hemen alabiliyor. Genç yaşlı demeden herkese ödenen yardımlar arasında nelerin yer aldığı merak ediliyor ve karşılıksız verilmesinden ötürü yoğun ilgi görüyor. Devlet desteklerinin neler olduğu ve başvuru şartları hakkında bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.