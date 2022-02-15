Geliri olmayan ev hanımlarına emeklilik! Ayda bin 157 TL: Tek bir belgeyle SGK’ya başvuran maaş alacak! Vergiden de muaf olacaklar...

Dünyada ve ülkemizde emeklilik hayali kuran milyonlarca birey bulunuyor. Onlardan biri de ev hanımları. Toplumsal güvencesi olmayan ev hanımları emekli olabilmek için çeşitli yollar arıyor. Uzmanlar tarafınca yapılan açıklamaları sıkı takip ediyor. Sunulan talepler neticesinde ev hanımlarına da emeklilik hakkı tanındı. Sadece bunun belli başlı birkaç yolu var. Bunun için aylık bin 157 TL prim ödemek yeterli. Peki, ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarının emekli olması için gerekli şartlar nelerdir? İşte merak edilenler!