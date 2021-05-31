Gelir belgesiz anında 10.000 TL internet üzerinden şartsız hesaba yatıyor! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz

Gelir belgesiz, anında 10 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar birçok vatandaşın acil nakit ihtiyacını anında karşılayabilmek için bankaların kredi kampanyalarını araştırmakta. Bankalar bu dönemde müşterilerine destek olabilmek için online kanallardan kredi fırsatları sunmaktadır. 60 aya varan vade fırsatıyla 10 bin TL'ye kadar kredi sunulmaktadır. Fakat hiçbir banka, düzenli bir geliri olmayan ve maaş bordrosu gösteremeyen kişilere kredi vermez. Sigortasız çalışan kişilere, ev hanımlarına ve öğrencilere kredi veren bankalar sınırlıdır.