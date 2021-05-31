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Gelir belgesiz anında 10.000 TL internet üzerinden şartsız hesaba yatıyor! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz

Peş peşe açıklama yapıldı. Nakit ihtiyacınız varsa bu haber tam size göre, Gelir belgesiz, anında 10 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar birçok vatandaşın acil nakit ihtiyacını anında karşılayabilmek için bankaların kredi kampanyalarını araştırmakta. İnsanlar, gelir belgesiz, bordrosuz, kefilsiz ve bankaya gitmeden kredi çekip çekemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, gerçekten gelir belgesiz, bordrosuz, kefilsiz ve üstelik bankaya gitmeden kredi veren bankalar var mı?

31.05.2021 12:10 - Son Güncelleme: 31.05.2021 12:10
Gelir belgesiz anında 10.000 TL internet üzerinden şartsız hesaba yatıyor! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz

Gelir belgesiz, anında 10 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar birçok vatandaşın acil nakit ihtiyacını anında karşılayabilmek için bankaların kredi kampanyalarını araştırmakta. Bankalar bu dönemde müşterilerine destek olabilmek için online kanallardan kredi fırsatları sunmaktadır. 60 aya varan vade fırsatıyla 10 bin TL'ye kadar kredi sunulmaktadır. Fakat hiçbir banka, düzenli bir geliri olmayan ve maaş bordrosu gösteremeyen kişilere kredi vermez. Sigortasız çalışan kişilere, ev hanımlarına ve öğrencilere kredi veren bankalar sınırlıdır.

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Gelir belgesiz anında 10.000 TL internet üzerinden şartsız hesaba yatıyor! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz

Gelir belgesi olmaksızın kredi veren bankalar

Gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar kredi notu yüksek olan kişilere kredi vermektedir.

Gelir belgesiz anında 10.000 TL internet üzerinden şartsız hesaba yatıyor! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz

Kredi geçmişi temiz olanlar 10 bin TL'ye kadar kredi çekebilir.

Gelir belgesiz anında 10.000 TL internet üzerinden şartsız hesaba yatıyor! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz

Çalışmayanlara kredi veren bankalar kişilerde hangi şartları arıyor?

Çalışmayanlara kredi veren bankalar öncelikle, kişinin borçlarını ödeyebileceğine dair belgeler ister.

Gelir belgesiz anında 10.000 TL internet üzerinden şartsız hesaba yatıyor! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz

Bunun dışında ev ya da araba gibi ipotek edilebilecek taşınır veya taşınmaz değerli eşyaların olup olmamasına dikkat edilir. Bu isteklere ek olarak şunlar eklenebilir: