📢Geçinmekte zorlanan çocuklu ailelere destek! 🔎Çocukların eğitim seviyesine göre para miktarı değişiyor! 🔔Çocuk parası başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk parası desteğinin miktarı 2022 yılında arttı ve bu destekten yararlanmak isteyenler şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Çocukların eğitim seviyesine göre para miktarı değişiyor, ilkokul ile üniversite öğrencisi okutan ailelerin alacağı ücret farklılık gösteriyor. Çocuk parası başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek isteyenler için çocuk parası konusu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.