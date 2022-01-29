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Haberler Ekonomi Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL'den başlıyor!

Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL'den başlıyor!

TOKİ sıfır daire almak isteyenlere fırsat dolu haberi duyurdu. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından yapılan son duyurudaki bilgilere göre, 15 projede yer alan daire ve arsalar için başvurular alınmaya başlanacak. Toplamda 11 ilde satış yapılacak. Dairelerin taksit fiyatları ise 604 TL'den başlıyor. Öte yandan 2022 yılında TOKİ'nin yine birçok ilde binlerce yeni konut projesi olduğu öğrenildi. Ev olmak isteyenlerin merak edeceği detaylar haberimizde yer alıyor.

29.01.2022 18:59 - Son Güncelleme: 29.01.2022 19:01
Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL’den başlıyor!

Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL'den başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşları sevindiriyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte satışa sunulan dairelerin başvuruları çok yakında başlayacak. Son olarak kurum tarafından yapılan son açıklamada, 11 ilde daire ve arsa satışı yapılacak. Daire ve arsaların satışa sunulacağı iller arasında Burdur, Bursa, Çorum, İzmir, Kars, Kırşehir, Konya, Malatya, Sivas, Van ve Yozgat bulunuyor.

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Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL’den başlıyor!

İşte satış yapılacak yerler:

Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL’den başlıyor!

Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi'nde yer alan 655 konuttan 72'si satışa sunuldu. Projede 2+1 ve 3+1 konutlar yer alıyor. Projede fiyatlar 276 bin TL'den, 27 bin 600 TL'den peşinatlar ve taksitler ise 1.226 TL'den başlangıç gösteriyor.

Başvuru tarihleri: 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022

Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL’den başlıyor!

Bursa Gürsu ilçesindeki projede ise 413 konuttan 200'ü satışa sunulurken fiyatlar 260 bin 930 TL'den başlıyor. Projede 52.186 TL'den başlayan peşinatlarla konut sahibi olmak mümkün. Taksitler ise 1159 TL'den başlıyor. Projede konut tipleri 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor.

Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 -28 Ocak 2022

Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL’den başlıyor!

Çorum Merkez Kuruçay'da yer alan ve satışa çıkan 743 konut 2+1'lerden meydana geliyor. Fiyatların 207 bin 455 TL'den başladığı projede peşinatlar 24 bin 894 TL'den ve taksitler 1.014 TL'den başlıyor.

Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022

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