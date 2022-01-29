Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL'den başlıyor!
TOKİ sıfır daire almak isteyenlere fırsat dolu haberi duyurdu. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından yapılan son duyurudaki bilgilere göre, 15 projede yer alan daire ve arsalar için başvurular alınmaya başlanacak. Toplamda 11 ilde satış yapılacak. Dairelerin taksit fiyatları ise 604 TL'den başlıyor. Öte yandan 2022 yılında TOKİ'nin yine birçok ilde binlerce yeni konut projesi olduğu öğrenildi. Ev olmak isteyenlerin merak edeceği detaylar haberimizde yer alıyor.
Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL'den başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşları sevindiriyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte satışa sunulan dairelerin başvuruları çok yakında başlayacak. Son olarak kurum tarafından yapılan son açıklamada, 11 ilde daire ve arsa satışı yapılacak. Daire ve arsaların satışa sunulacağı iller arasında Burdur, Bursa, Çorum, İzmir, Kars, Kırşehir, Konya, Malatya, Sivas, Van ve Yozgat bulunuyor.
Bursa Gürsu ilçesindeki projede ise 413 konuttan 200'ü satışa sunulurken fiyatlar 260 bin 930 TL'den başlıyor. Projede 52.186 TL'den başlayan peşinatlarla konut sahibi olmak mümkün. Taksitler ise 1159 TL'den başlıyor. Projede konut tipleri 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor.
Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 -28 Ocak 2022