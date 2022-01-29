Geç kalan fırsatı kaçırır! TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL'den başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşları sevindiriyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte satışa sunulan dairelerin başvuruları çok yakında başlayacak. Son olarak kurum tarafından yapılan son açıklamada, 11 ilde daire ve arsa satışı yapılacak. Daire ve arsaların satışa sunulacağı iller arasında Burdur, Bursa, Çorum, İzmir, Kars, Kırşehir, Konya, Malatya, Sivas, Van ve Yozgat bulunuyor.