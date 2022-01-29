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Haberler Ekonomi Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank'tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran! Herkesin evi olacak!

Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank'tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran! Herkesin evi olacak!

Bankacılık sektöründe kredi hacminin geçen haftaya nazaran azalmasına rağmen konut kredilerinde avantajlar devam ediyor. TCMB faiz indirimleriyle %14'e kadar gerileyen politika faizlerinin ardından düşmesi beklenirken ortalama yüzde 2'nin üzerine çıkan konut kredisi faiz oranları, uygun finansmanlar ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. ING Bank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank ise en avantajlı geri ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranları ile vatandaşları 2022 yılında ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Peki konut kredisi faiz oranları düşecek mi? İşte konut kredilerinde son durum.

takvim.com.tr
29.01.2022 12:39 - Son Güncelleme: 29.01.2022 12:39
Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank’tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran! Herkesin evi olacak!

Bankaların Tüketici Kredisi Tutarı Azaldı!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BBDK) haftalık bülteni açıkladı. Buna göre bankacılık sektöründe tüketici kredisi tutarında ciddi bir düşüş görülüyor. Toplamı 774,3 milyar lira seviyesine geriledi.

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Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank’tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran! Herkesin evi olacak!

Söz konusu krediler içinde konut kredilerinin payı ise 300 milyar 63 milyon lira olarak belirlendi. Geçen haftaya nazaran bankacılık sektörünün kredi hacminin ise 21 milyar 921 milyon lira azalarak 4 trilyon 938 milyar 332 milyon lira seviyesine gerilediği ifade edildi.

Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank’tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran! Herkesin evi olacak!

En Uygun Konut Kredisi Faiz Oranları

Bankaların konut kredisi faiz oranları değişmeye devam ediyor. Kamu bankaları tarafından geçtiğimiz 2021 yılının son aylarından itibaren %1,20 oranı ile sunulan konut kredisi faiz oranları, özel bankalar tarafından yüzde 2 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ise konut kredisi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak konusu.

Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank’tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran! Herkesin evi olacak!

En uygun ev kredisi veren bankalar ve faiz oranları ise şu şekilde güncellendi:

  • Garanti BBVA Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,17
  • Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,20
  • ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,07
Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank’tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran! Herkesin evi olacak!
  • Türkiye İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,15
  • Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,02
  • Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,05
  • ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,19

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