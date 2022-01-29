Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank’tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran! Herkesin evi olacak!

Söz konusu krediler içinde konut kredilerinin payı ise 300 milyar 63 milyon lira olarak belirlendi. Geçen haftaya nazaran bankacılık sektörünün kredi hacminin ise 21 milyar 921 milyon lira azalarak 4 trilyon 938 milyar 332 milyon lira seviyesine gerilediği ifade edildi.