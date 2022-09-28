Galericiler sinek avlıyor! İkinci elde satışlar ve fiyatlar yere çakıldı! Sıfır otomobil alacaklar dikkat! "ÖTV indirimi..."
İkinci el otomobil fiyatları yere çakıldı! Vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında sıfır otomobil fiyatları ne akdar sorusu yer alıyor. n Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatların önüne geçmek için uyguladığı düzenleme sonrası fiyatlarda yüzde 15 civarı indirim oldu. İkinci el satışlarındaki Ağustos ayındaki düşüş, Temmuz ayında devam etti. Satışlar geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü. Galericiler ise araba satışlarının durma seviyesine gelmesinden şikayetçi. İşte sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları hakkında tüm merak edilenler...
Otomotiv Distribütörleri Derneği,derlenen verile göre 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde satılan araç sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında azaldığı ve 458 bin 446 adete gerilemiş olduğu bilgisi kaydedildi. Aynı raporda otomobil satışlarının da yüzde 9,4 oranında azaldığı bildirildi.
İKİNCİ EL LÜKS OTOMOBİL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıkladı.Lüks otomobil fiyatlarında da yaklaşık yüzde 7-8 arasında düşüş oldu. Tüketici açısından şu anda yine bir alım fırsatı var gibi gözüküyor. Bunu tüketicilerin değerlendirmelerinin uygun olacağı görüşündeyim. Şu anda otomobil almak doğru zamandır. Çünkü bizim beklentimiz fiyatların tekrar yukarı çıkacağı yönündedir.
OTOMOTİV PİYASASINDA ENERJİ VE ÇİP KRİZİNİN ETKİLERİ NE ZAMAN SONA ERER?
Rusya, Ukrayna savaşı esasında çip krizinde etkili bir faktör oldu. Eğer bunun gibi kriz yaşanmazsa 6 ay içerisinde otomotiv piyasasının daha da rahatlayacağını düşünüyoruz.
Zaten şu anda sıfır araçta bayilerde bir bolluk yaşanmaktadır. Sıfır araca ulaşma konusunda eskisi kadar zorluk yaşanmamaktadır. Sıfır araçların bollaşması haliyle ikinci el otomobil piyasasının da tekrar dengeye oturacağını bize göstermektedir.
"OTOMOBİL SATIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMANDAYIZ"
Lüks veya standart bir otomobil satın alma düşüncesi olan tüketiciler için tavsiyelerde bulunan Erdem, "Eğer böyle bir kararınız varsa ertelemeyin, bazı lüks araçlarda yüzde 20'ye varan fiyat düşüşleri söz konusu oldu. Yıl sonuna kadar fiyatlarda bir gevşeme olmayacaktır, aksine tekrar yüzde 5-7 arasında bir fiyat artışı yaşanabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü otomobil satın almak için doğru zamandayız. Bakım masrafları da şehir efsanesine dönüşecek türden yüksek değil, yeter ki alacağınız otomobil bakımlı olsun." dedi.