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Haberler Ekonomi Fransa, Almanya, İngiltere 1 milyon 500 bin işçi alımı yapacak! 2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

Fransa, Almanya, İngiltere 1 milyon 500 bin işçi alımı yapacak! 2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

Yurdışı işçi alımları hakkında gelişmeler takip ediliyor. Gelen son habere göre, Almanya, İngiltere ve Fransa milyonlarca işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımların büyük bir kısmı şu an için 3 ülke olarak belirtiliyor. Bu ülkeler arasında en yüksek maaş İngiltere'de veriliyor. En çok alım yapılan meslekler arasında tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli, anaokul öğretmeni gibi meslek grupları yer alıyor. Peki, Almanya, Fransa, İngiltere işçi alımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler!

31.05.2022 16:01 - Son Güncelleme: 31.05.2022 16:01
Fransa, Almanya, İngiltere işçi alımı yapacak! 2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

3 ülkeye işçi alımları yapılacak. Birçok meslekte işçi alımları kapsamında 2 bin 250 ile 4 bin euro ile işe başlanacağı belirtildi. En çok alım yapılan meslekler arasında tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli, anaokul öğretmeni gibi meslek grupları yer alıyor. İşte yurdışı işçi alımına dair tüm merak edilenler haberimizde!

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Fransa, Almanya, İngiltere işçi alımı yapacak! 2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

EN ÇOK ALIM YAPAN 3 ÜLKE

En çok alım yapan 3 ülke bulunuyır. Almanya, Fransa ve İngiltere olarak açıklandı. Bu ülkeler arasında da en çok maaş İngiltere tarafından veriliyor. İşte yurdışı işçi alımına dair merak edilenler!

Fransa, Almanya, İngiltere işçi alımı yapacak! 2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

ALMANYA 4 BİN EURO MAAŞ VERECEK

Almanya en çok alım yapan ülkelerin başında geliyor. Ortalama 1 milyon 500 bin işçi alımı yapılacak. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden işçi alımı devam ediyor.

Fransa, Almanya, İngiltere işçi alımı yapacak! 2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

Almanya Çalışan Maaşları Ne Kadardır?
Almanya'da çalışanların aylık maaşları, ortalama olarak şöyle belirlenmiştir:
• Doktor: 5.100-10.000 Euro
• Hemşire: 2.000-2.500 Euro
• Yaşlı bakıcı: 2.000 Euro
• Mühendis: 3.500-6.000 Euro
• Avukat: 4.000 Euro
• Hakim: 4.500 Euro
• Diş hekimi: 4.000 Euro
• Eczacı: 3.200 Euro
• Veteriner: 3.200 Euro
• Pilot: 6.500 Euro
• Hostes: 2.000 Euro
• Öğretmen: 2.600 Euro
• Mimar: 2.600 - 4.000 Euro
• Yazılım uzmanı: 3.500 Euro
• Gazeteci: 2.400 Euro
• Tamirci: 1.800 Euro
• Polis: 3.500 Euro
• Asker: 7.400 Euro
• Kasiyer: 1.800 Euro

Fransa, Almanya, İngiltere işçi alımı yapacak! 2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

Almanya iş imkanlarından yararlanarak Türkiye'den Almanya'ya gitmiş olan kişilerin maaşları da gitmiş oldukları meslek dallarına göre ortalama olarak böyle belirlenmiştir. Almanya, çalışanlarının oturma izni olduğu sürece maaşlarını farklı ücretler üzerinden ödemez.

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