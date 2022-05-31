Fransa, Almanya, İngiltere 1 milyon 500 bin işçi alımı yapacak! 2 bin 250 - 4 bin EURO arası maaş garantili! Tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli...

3 ülkeye işçi alımları yapılacak. Birçok meslekte işçi alımları kapsamında 2 bin 250 ile 4 bin euro ile işe başlanacağı belirtildi. En çok alım yapılan meslekler arasında tır, nakliye şoförü, su tesisatçısı, garson, sağlık personeli, anaokul öğretmeni gibi meslek grupları yer alıyor. İşte yurdışı işçi alımına dair tüm merak edilenler haberimizde!