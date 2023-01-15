Formül ortaya çıktı! EYT'ye gerek yok! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 5 sene ve 1800 gün primi dolanlar dikkat!
Eğer ilk sigortalı çalışmaya başlayalı beş yıl olmuş ve SGK'ya toplamda 1800 gün prim ödenmiş ise özel şartlar altında emeklilik hakkı tanınmaya başlanmıştır. Bu hususta verileceği söylenen haklar hakkında net bir açıklama yapılması bekleniyor.
15.01.2023 17:23 - Son Güncelleme: 15.01.2023 17:23
Emeklilik ile alakalı son vakitlerde çok açıklama gelmeye başladı. Emeklilik bağlamında gün sayanlar bu hususta oluşturulan açıklamalara kulak kesilmiş bir durumda bekliyor. Bilindiği üzere iki ölçüt ne vakit emekli olunacağını tespit etmektedir. Bunlardan biri prim adedi, öteki de emekli adayının yaşı olmaktadır. Fakat yeni yasada belli bir yaşı beklemeden emeklilik durumu da mevcuttur.