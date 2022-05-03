Flaş kira yardımı ve kredi desteği kararı! 18 aya kadar 715 ile 1.150 lira arası kira yardımı! 160 bin lira, 400 bin lira da kredi desteği! 400 baz..

Flaş kira yardımı ve kredi desteği kararı!18 aya kadar 715 ile 1.150 lira arası kira yardımı ve 160 bin lira, 400 bin lira da kredi desteği sağlanıyor. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Kendi binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlara güzel haber! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan destekler devam ediyor. Bu desteklerin miktarında yapılan artışlar da son 2 yılda dönüşüme ilgiyi artırdığı görüldü. Böylelikle de dönüşüm hız kazandı.