Flaş açıklama! Gıda ve yakacak yardımı! Kredi kartı borcu desteği! Ev alımı, kira yardımı parası detayları
TÜED Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında, Türkiye'nin ve emeklilerin gündemini değerlendirmek üzere dün Ankara'da toplandı. Toplantının netice bildirisinde, istihdam artırıcı üretim modellerinin acilen yaşama geçirilmesi gerektiği belirtildi. Başta emekliler olmak üzere alım kuvveti giderek düşen dar gelirli kesimlerin desteklenmesi ve en düşük emekli aylığının asgari ücret civarına çekilerek ödenmesi taleplerinin yer aldığı bildiride, Anayasa'da, milli birliği gerçekleştiren ve değiştirilemeyecek olan esas ilkelerin, ilelebet korunması gerektiği vurgulandı.
Emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama! Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), aylık geliri, asgari geçim standardının ya da meşru asgari ücretin altında kalan emeklilerin, Kovid-19 salgını koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma problemleri ile karşı karşıya kaldığına işaret ederek bu haldeki emeklilere yakacak ve besin yardım yapılmasını talep etti. Dernek doğrultusundan salgın döneminde çalışma olanağı bulamayan ve kredi ya da kredi kartı ödemelerini yapamadıkları amacıyla bankaların kara listelerine düşen emeklilerin kredi borçlarının ötelenmesi ve bunlara esnaf, çiftçi ve KOBİ'lere oluşturulan desteklemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.
"Refahtan da pay verilmeli"
Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Emeklinin, intibak bozukluğu en geç 2022'de çözülmeli. 2000 ardından emekli olanları mağdur eden ve aylıkları düşüren, 'emekli aylığı hesaplama karma sistemi' aylıklar arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle, her sene aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler amacıyla 'tek bir aylık hesaplama sistemi' getirilmelidir.
TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden 5510 Sayılı Kanun'un 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile eş güdümlü refahtan da pay verilmelidir. Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla 506 sayılı kanun döneminde bulunduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama seviyesi yüzde 70 olarak belirlenmelidir."
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin günün koşullarında yetersiz kaldığı ifade edilen bildiride, bunların enflasyona endekslenmesi isteği de yer aldı. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerinin yapılması isteğinin yer aldığı bildiride, yetersiz kalan promosyon ödemelerinde artışı öngören bir güncelleme yapılması gerektiği belirtildi.