Flaş açıklama! Gıda ve yakacak yardımı! Kredi kartı borcu desteği! Ev alımı, kira yardımı parası detayları

Emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama! Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), aylık geliri, asgari geçim standardının ya da meşru asgari ücretin altında kalan emeklilerin, Kovid-19 salgını koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma problemleri ile karşı karşıya kaldığına işaret ederek bu haldeki emeklilere yakacak ve besin yardım yapılmasını talep etti. Dernek doğrultusundan salgın döneminde çalışma olanağı bulamayan ve kredi ya da kredi kartı ödemelerini yapamadıkları amacıyla bankaların kara listelerine düşen emeklilerin kredi borçlarının ötelenmesi ve bunlara esnaf, çiftçi ve KOBİ'lere oluşturulan desteklemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.