Fiyatlarda peş peşe indirimler yapıldı! 5 adedi 9,90'a satılıyor zeytin, yağ, peçete... Hafta sonu geldi ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı!
Hafta sonu geldi ŞOK aktüel kataloğunun güncel halini paylaştı. ŞOK zincir market fiyatlarında peş peşe indirimler yaptı. 50 adet peçete 9,90'a satılacak. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı, elektronik ürünlerde, beyaz eşyalarda da sürpriz indirimler uygulandı. Milyonlarca kişi hafta sonunun gelmesiyle zincir marketlerde alışverişlerini yapmaya başlıyor. Hemen ŞOK kataloğunu inceleyip alışverişinize öyle başlayın! Hafta sonları için ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. İşte ŞOK'un bu hafta sonu için hazırladığı indirimler...
26.11.2022 11:42 - Son Güncelleme: 26.11.2022 11:42
ŞOK marketleri müşterilerin merakla beklediği yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte özellikle zincir marketlerin aktüel kataloğu araştırılmaya başlandı. Bu noktada ŞOK dikkat çeken aktüel ürünler kataloğundaki ürünler tek tek açıkladı. Teknolojik aletler ve gıdada indirimler yapıldı. Üstelik indirimler 29 Kasım 2022 tarihine kadar da sürecek. 50'li peçete 14,50'den 9,90'a düşüyor. Alo deterjan da 214, 95'ten, 169,90'a iniyor. İşte ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu tam liste!