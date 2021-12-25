Fiyatlarda peş peşe indirimler yapıldı! 4 tanesi 14,00'ye satılıyor et, kola, kahvaltılık... Hafta sonu geldi ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!
Hafta sonu geldi ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Zincir market fiyatlarında peş peşe indirimler yaptı. 4 tane kola 14,00'ye satılacak. Ayrıca kahvaltılıklarda, elektronik ürünlerde, tencere tavalarda da sürpriz indirimlere gidildi. Milyonlarca kişi hafta sonunun gelmesiyle zincir marketlerde alışverişlerini yapmaya hazırlanıyor. Hafta sonları için aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. İşte ŞOK'un bu hafta sonu için hazırladığı indirimler.
25.12.2021 12:32
- Son Güncelleme: 25.12.2021 12:32
ŞOK vatandaşların merakla beklediği yepyeni güncel aktüel kataloğunu yayınladı. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte zincir marketlerin aktüel kataloğu araştırılmaya başlandı. ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki ürünler tek tek açıklandı. Teknolojik aletlerden gıdaya envai çeşit üründe indirimler yapıldı. Üstelik 25 TL üzeri alışverişlerde de büyük fırsatlar yapılıyor. Pepsi Cola (4x1 lt) 19,95'ten 14 TL'ye düşüyor. Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu da (1852 ml) 26,50'den 16,00'a iniyor. İşte ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu tam liste.