Fiyatlar tek tek indi en ucuzu 17,25’e düştü! Hafta sonuna özel güncellendi A101 aktüel ürünleri yayında! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, çay, bebek bezi...

Hafta sonuna gelinmesiyle zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. En dikkat çeken katalog ise A101'in oldu. Bu hafta A101'de gıdadan elektronik ürünlere bir çok çeşitte indirim yapıldı. Son zamanlarda özellikle sıvı yağ, tuvalet kağıdı ve bebek bezlerinin fiyatlarında indirim bekleniyordu. A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğunda indirim üzerine indirim yapıldı. Vatandaşlar poşetlerini alıp mağazalara akın etmeye başladı. Aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Yayınlanan katalog ile birlikte hangi ürünlerin indirime girdiğini öğrenenler şimdiden marketlere koştu. Bu hafta en ucuz sıvı yağ 19, 95 TL'den satılıyor. En ucuz tuvalet kağıdı da 17,25 TL'den satışa çıkarıldı. İşte A101 aktüel ürünleri tam liste!