Fiyatlar aşağı çekilecek! Vatandaşa müjdeli haber! Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped fiyatları…

Market fiyatlarının yükselmesinden dolayı temel ihtiyaçlarını almakta zorlanan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı ve KDV indirimi gündeme geldi. Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde KDV indirimi ile birlikte güzel düşüşler söz konusu olacak. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi mi? İşte market fiyatlarında KDV indirimine ilişkin son durum!