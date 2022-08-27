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Fiyatlar 160 bin TL'den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir'de kelepir konut satıyor!

Ev sahibi olmak isteyenler bağlamında harika bir fırsat! ! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank'tan kelepir fiyatlara konut alabilirsiniz. Genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de avantajlı fiyatlarla konut sahibi olmanız mümkün! İşte ayrıntılar!

takvim.com.tr
27.08.2022 10:09 - Son Güncelleme: 27.08.2022 10:09
Fiyatlar 160 bin TL’den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir’de kelepir konut satıyor!

Gayrimenkul hizmetlerinde her gün emlak fiyatları artmaktadır. Durum bu tür olunca ev alabilmek isteyen vatandaşlar zor halde kalabilmektedirlar. Fakat ülkemizin nüfus yoğunluğu bakımından yüksek olan illerimizde kelepir konut satışları yapılmaktadır. Bu iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir'dir. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankaları doğrultusundan yapılan bu ev satışları olabildiğince düşük ücretlerle gerçekleştirilmektedir. Fiyatlar 160 bin Türk lirasından başlamakta olup kiradan kurtulmak isteyen ya da kendi evine sahip olmayan isteyen vatandaşlar amacıyla büyük bir fırsat sunulmaktadır.

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Fiyatlar 160 bin TL’den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir’de kelepir konut satıyor!

Bankalar Neden Kelepir Konut Satıyor?

Ev sahibi olmak isteyen kişiler kelepir konutlara yönelmektedir. Fakat çoğu kimse ucuz bir bütçeyle konut sahibi olmaktan biraz kuşku duymaktadır. Fakat kuşku ya da endişe duyulacak bir konu yoktur.

Fiyatlar 160 bin TL’den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir’de kelepir konut satıyor!

Bu işlemler tamamıyla meşru olup bankaların müşterilerine sunmuş olduğu bir teminattır.

Fiyatlar 160 bin TL’den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir’de kelepir konut satıyor!

Durum bu tür olunca vatandaşlar bu bankalardan kredi çekebilir ve kredilerini geri ödeyene kadar bu konutları teminat olarak gösterebilirler.

Fiyatlar 160 bin TL’den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir’de kelepir konut satıyor!

Görüldüğü gibi kefil ya da teminat gösterecek mal zenginliği olmayan vatandaşlar bu konutlardan yararlanarak bankalardan basitçe kredi çekebilirler.

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