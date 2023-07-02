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Haberler Ekonomi Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Bayram sonrası altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Fed faiz kararını açıkladı. Bu kararın ardından altın piyasası hareketlendi. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere geriledi. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
02.07.2023 12:01 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:01
1 gram bile altınınız varsa dikkat! Fitil ateşleniyor! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Bayram sonrası altın fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında altın artacak mı sorusu yer alıyor. Öte yandan altın piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için önemli bir uyarılarda bulunarak alım için son fırsat olduğunun altını çizdi. Peki, bayram sonrası altın artacak mı? İşte detaylar...

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1 gram bile altınınız varsa dikkat! Fitil ateşleniyor! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Fed'in faiz kararlarının yanında ABD'de açıklanan veriler de altın için yön belirleyici olmada ilk sırada yer alıyor.

1 gram bile altınınız varsa dikkat! Fitil ateşleniyor! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ABD'NİN BÜYÜMESİ BEKLENTİLERİN ÇOK ÜSTÜNDE GELDİ

ABD'de ilk çeyrekte nihai rakamlarla gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, piyasa beklentilerin üstünde gerçekleşti.

1 gram bile altınınız varsa dikkat! Fitil ateşleniyor! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, ilk çeyrek için ikinci tahminde yüzde 1,3 olan GSYH büyüme hızı, final rakamlarla yüzde 2 seviyesine çıktı. Piyasalarda beklenti ise büyümenin finalde yüzde 1,4 olacağıydı.

1 gram bile altınınız varsa dikkat! Fitil ateşleniyor! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

İŞSİZLİK BAŞVURULARI DA AZALDI

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 26 bin azalarak 239 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu veride beklentiler ise 264 bin olmuştu. Bu veri de ABD ekonomisi için olumlu yorumlandı ve altın için negatif etki gösterdi.

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