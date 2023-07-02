Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Bayram sonrası altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Fed faiz kararını açıkladı. Bu kararın ardından altın piyasası hareketlendi. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere geriledi. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte detaylar...
02.07.2023 12:01 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:01
Bayram sonrası altın fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında altın artacak mı sorusu yer alıyor. Öte yandan altın piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için önemli bir uyarılarda bulunarak alım için son fırsat olduğunun altını çizdi. Peki, bayram sonrası altın artacak mı? İşte detaylar...