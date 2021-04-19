RAMAZAN İMSAKİYE
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Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi...

Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi... Kredi ve kredi kartı kullanımı son yarıyıllarda çoğalış gösterdi. Kredi kartı kullanımları 2020 senesinden itibaren kademeli bir artışa geçti. Faiz oranlarının yükselmesine karşın vatandaşların gereksinim kredisi kullanım oranları da artmış durumda. Bu süreçte kredi ve kredi kartı kullanımı yapan ancak borçlarını ödemekte zorlananlar için bankalar yapılandırma kredisi sağlıyorlar. Yapılandırma kredisi bu dönemde müşterilerine borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Özellikle birkaç farklı bankadan ihtiyaç kredisi kullanan ve gelirinin önemli bir kesimini bankaların kredi taksitlerine harcayanlar için bankalar borçları tek çatı altında topluyorlar.

19.04.2021 08:37 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:37
Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi...

Yeni kampanya ile birlikte vatandaşların farklı bankalara veya kurumlara olan borçlarının kapatılması hedefleniyor. 50 bin TL olarak verilen kredinin faiz oranı daha uygun şartlarda belirlenmektedir. Salgın döneminde işten çıkarılan ve maddi zorluklar çeken vatandaşların, farklı bankalara yüksek miktarda borcu olduğu ifade ediliyor. Uzun bir süredir iş yerleri kapalı vatandaşlar, işten çıkarılan vatandaşlar ve daha birçok kesim borcunu ödemekte oldukça güçlük çekiyor. Bankalar ise vatandaşların maddi zorluklarını bir nebze olsun azaltabilmek için yeni kredi kampanyalarını hayata geçiriyor.

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Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi...

İhtiyaç Kredisi Yapılandırma Kredisi Veren Bankalar

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank

Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi...

Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank kredi kartı borçlarını yapılandırabilir. Bu bankaların dışında Akbank'ta müşterilerine 1 sene vadeli 20.00 TL limitli kredi kartı borçları adına yapılandırma kredisi veriyor.

Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi...

Borç Kapatma veya Transfer Kredisi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Borç kapatma kredisi almak isteyenler yukarıda belirtilen bankalara giderek başvuru yapabilirler. Bu bankaların genel olarak aradığı şartlar borçlarla ilgili yasal takibin olmamasıdır. Banka borçlarınız yüzünden herhangi bir yasal sürecin başlatılmamış olması gerekmektedir.

Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi...

Ayrıca bu bankalar sizden gelir belgesi de istemektedir. Gelir belgesi ile birlikte ve yasal süreç içerisinde değilseniz borç kapatma kredisine başvuru yapabilirsiniz. Borç kapatma kredisinin taksitleri gelir belgenize göre düzenlenir ve maaşınızın yarısını geçmeyecek şekilde hesaplanır.