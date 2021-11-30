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Haberler Ekonomi Fibabanka ve N11 az önce duyurdu: 2.el araç almak isteyenlere 1.47 faizle taşıt kredisi kampanyası başvuru ekranı açıldı!

Fibabanka ve N11 az önce duyurdu: 2.el araç almak isteyenlere 1.47 faizle taşıt kredisi kampanyası başvuru ekranı açıldı!

Otomobil piyasalarında sıfır araçlarda görülen kur farkı, çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle yaşana fiyat artışları devam ediyor. Sıfır km araçlarda görünen bu sorunların ardından 2. el piyasalara yoğunlaşan milyonlarca vatandaş ise burada da yüksek fiyatlar nedeniyle finansman bulmakta zorlanmaya devam ediyor. 2. el araç kredisi kampanyalarına hız veren bankalar ise cazip oranlarda kredi ile artan fiyatlar karşısında da herkesi otomobil sahibi yapmaya hazırlanıyor. Fibabanka ve N11 2. El Taşıt Kredisi avantajları devam ediyor&hellip;

takvim.com.tr
30.11.2021 15:07 - Son Güncelleme: 30.11.2021 15:07
Fibabanka ve N11 az önce duyurdu: 2.el araç almak isteyenlere 1.47 faizle taşıt kredisi kampanyası başvuru ekranı açıldı!

N11 ve Fibabanka'dan Uygun 2. El Taşıt Kredisi

Türkiye'de bir ilke imza atan N11 ve Fibabanka, N11 üzerinden yapılacak 2. el araç satın alımları için yüzde 1,89'dan başlayan faiz oranları ile kredi desteği sunuyor.

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Fibabanka ve N11 az önce duyurdu: 2.el araç almak isteyenlere 1.47 faizle taşıt kredisi kampanyası başvuru ekranı açıldı!

Fibabanka Alışveriş Kredisi kapsamında yer alan kampanya ile anında N11 ödeme sayfası üzerinden kredinizi hesabınıza tanımlatarak dilediğiniz ikinci el aracı düşük faiz ve uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

Fibabanka ve N11 az önce duyurdu: 2.el araç almak isteyenlere 1.47 faizle taşıt kredisi kampanyası başvuru ekranı açıldı!

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasalarında yaşanan fiyat artışları sonrasında gelen kampanaya ile avantajlı faiz oranlarından yararlanarak hayalini kurduğunuz araca kolayca kavuşabilirsiniz.

Fibabanka ve N11 az önce duyurdu: 2.el araç almak isteyenlere 1.47 faizle taşıt kredisi kampanyası başvuru ekranı açıldı!

Fibabanka müşterisi olan olmayan tüm vatandaşlar tarafından kullanılabilecek kredi ile 200 bin liraya kadar kredi kullanımı mümkündür. 36 aya kadar vade seçenekleri ile N11 2. el taşıt kredisini kullanarak dilediğiniz marka aracı uygun finansman ile satın alabilirsiniz.

Fibabanka ve N11 az önce duyurdu: 2.el araç almak isteyenlere 1.47 faizle taşıt kredisi kampanyası başvuru ekranı açıldı!

Fibabanka Taşıt Kredisi Avantajları Devam Ediyor!

Fibabanka tarafından 0 km ve 2. el taşıt kredisi kampanyalarında düşük faiz avantajları ve uygun ödeme seçenekleri devam ediyor. 0 km araç satın alımları için kullanılacak kredi için 48 ay vade seçenekleri uygulanırken, ikinci el araçlarda maksimum 36 ay vade seçenekleri kullanılabilecek.

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