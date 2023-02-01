FED sonrası altın fiyatları! Yatırımcılar dikkat hengame başlıyor! Altın alınmalı mı satılmalı mı? 1 Şubat 2023 gram, çeyrek, tam altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası bu gece kritik faiz kararı açıklandı. Karar öncesi altın fiyatları dünkü düşüşü telafi etmeye çalışıyor. Gram altının yeniden yükselmesinin ardından FED sonrası altın fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte 1 Şubat 2023 güncel canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Heyecanla beklenen Fed'in faiz kararı belli oldu! Altın fiyatları hareketlenmeye başladı. İşte FED sonrası altın fiyatları...
İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU
Piyasalardaki galgalı seyir hakkında konuşan Memiş, "Belirsizlik fiyatlamalar var, bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda. Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım; Borsa İstanbu endeksi 5353 puanda,%1'lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım" ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN 1500 TL OLACAK
"Gram altın TL fiyatı yeni bir rekor tazeledi ekranlarda; 1175 lira seviyesi görüldü ama Serbest piyasalarda Kapalı Çarşı piyasasında 1195 lira seviyesi görüldü. Bu da 1114 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın TL fiyatının 3 haftalık zarfı içinde gramında 81 liralık bir değer artışıyla 1195 liraya bugün yükseldiğini gördük. "
" %8,5 %9 civarında bir değer artışı var 3 haftalık süre içinde, burada altın yatırımcısına da şu uyarılarda bulunuyoruz, diyoruz ki; yükselişler bitmedi, bu yıl altın tarafında ve gümüş tarafında rekor duymaya devam edeceğiz yani bu cümleyi çok sık duyacağız ,çünkü yukarıda orta ve uzun vadede gram altın TL fiyatında 1280,1350,1450,1500 hatta 1550 rakamlarını görebiliriz."