Faturayı getir 206 TL al! Az önce açıklandı: Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Artık kuruş ödenmeyecek!

İhtiyaç sahibi dar gelirli olan ailelere yardım parası devlet tarafından verilmektedir. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak aylık ödemelerle sosyal yardım yapmaya devam ediyor. Çeşitli kalemlerde gerçekleştirilen sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş yararlanmaktadır. Bunlardan biri de elektrik desteği. Gerekli koşulları sağlayıp PTT'ye giden 1-2 kişilik aileler için ödeme miktarı 103 TL olarak belirlendi. 4 kişilik aile için bu tutar 206 TL'ye kadar çıkıyor. İşte tüm merak edilenler!