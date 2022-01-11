Faizsiz kredi müjdesi! Kredilerde %50'den %100'e varan indirim yapılacak! Bakiyesi devredenlerin hepsi 2024'e kadar... Kredi çeken esnafı ilgilendiren önemli bir gelişme paylaşıldı. Halkbank tarafından esnaflara yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Yüzde 50'den başlayan indirim desteği bazı iş kolları için yüzde 100'e kadar ulaşacak. Söz konusu desteğin 2024'e kadar kullandırılacak krediler için geçerli olacağı belirtildi. Kredi talebinde bulunan esnaflar için aktif bir şekilde esnaf olduğunu belirten bir belgenin dışında Ticaret Odası'na kayıtlı bir ticareti işletmenin ortağı ya da sahibi olmadığını belirten bir taahütname de alınacak.