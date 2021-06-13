Faizsiz kredi müjdesi! 12 ay geri ödemenin olmadığı 84 ay vadeli olarak ödenen 150.000 TL kredi nasıl alınır?

Son dakika haberleri: 150.000 TL faizsiz olarak alınabilir. Peş peşe açıklamalar geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma ile "Köye Dönüş" kredisi açıklandı. Buna göre belirlenen illerde kredi ilk yıl ödemesiz, geri kalanı da 7 yıl vadeli olarak vatandaşlara sunuluyor. Ziraat Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020 Eylül'de hayata geçirilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıkları tamamlanan 14 ilde ise verilen kredi destekleri kullandırılmaya başlandı.

13.06.2021 14:53 - Son Güncelleme: 13.06.2021 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





