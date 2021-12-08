Faizsiz ikinci el taşıt kredisi! 14 yaşa kadar veriliyor! Faiz oranları dip yaptı! 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme...

14 Yaşa Kadar İkinci El Araçlara Kredi Verilecek

Otomobil sahibi olmak isteyenler için Türkiye'nin önde gelen birçok bankası tarafından uygun ikinci el taşıt kredisi fırsatları sunulmaya devam ediyor. İkinci el otomobil piyasalara karşı artan talep sonrasında kampanya koşullarını değiştiren birçok banka, ikinci el araçlar için yaş şartlarını da yükseltti.