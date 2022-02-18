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Haberler Ekonomi Faizler tek tek değişti! 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...

Faizler tek tek değişti! 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...

Türkiye'de bankacılık sektöründe son yıllarını en hareketli dönemi yaşanıyor. Bir yandan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'ye dönüşüm desteklenirken, diğer yandan banka kredileri ve vadeli mevduat hesaplarında birbirinden cazip oranlar ve avantajlar sunulmaya devam ediyor. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faiz oranlarının yüzde 20'nin üzerine çıkarılmasının ardından son haftalarda oranların tekrar gerilemesi ise dikkat çekti. Bu dönemde bankalar aracılığıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları araştıranların sayısı da bir hayli arttı. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları

takvim.com.tr
18.02.2022 09:02 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:02
Faizler tek tek değişti! 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...

Bankaların Mevduat Faiz Oranları Düşüyor

Birikimlerini bankaların yüksek hoş geldin faizleri üzerinde değerlendirmek isteyenler için son fırsatlar sunulmaya başladı. Birçok banka tarafından yüzde 20'lere kadar yükseltilen mevduat faiz oranlarında son haftalarda düşüş görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faizler tek tek değişti! 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...

TEB'in %19'dan dan %18,50'ye düşen faiz oranları dikkat çekerken, Anadolu Bank tarafından %21 olan faiz oranları %20,25'e geriledi. Birçok banka tarafından benzer oranlarda düşüş görülüyor.

Faizler tek tek değişti! 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...

32 günlük vadeli mevduat hesaplarını en yüksek oranlar üzerinden değerlendirmek isteyenlere özel cazip fırsatlar sunulmaya da devam ediyor. Hala yüksek faiz getirisi sunan bankaları tercih ederek oranlar daha da düşmeden TL birikimlerinizi bankaların cazip oranları ile değerlendirebilirsiniz.

Faizler tek tek değişti! 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...

32 günlük en yüksek faiz veren bankalar:

  • HSBC Bank Mevduat Faiz Oranı: %19
  • Akbank Mevduat Faiz Oranı: %19
  • Anadolu Bank Mevduat Faiz Oranı: %20,25
  • CEPTETEB Mevduat Faiz Oranı: %18,50
Faizler tek tek değişti! 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...
  • Denizbank Mevduat Faiz Oranı: %19,25
  • Alternatif Bank Mevduat Faiz Oranı: %20,5
  • Garanti BBVA Mevduat Faiz Oranı: %16,5
  • Burgan Bank Mevduat Faiz Oranı: %20,5

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