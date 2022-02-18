Faizler tek tek değişti! 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...
Türkiye'de bankacılık sektöründe son yıllarını en hareketli dönemi yaşanıyor. Bir yandan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'ye dönüşüm desteklenirken, diğer yandan banka kredileri ve vadeli mevduat hesaplarında birbirinden cazip oranlar ve avantajlar sunulmaya devam ediyor. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faiz oranlarının yüzde 20'nin üzerine çıkarılmasının ardından son haftalarda oranların tekrar gerilemesi ise dikkat çekti. Bu dönemde bankalar aracılığıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları araştıranların sayısı da bir hayli arttı. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
18.02.2022 09:02 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:02
TEB'in %19'dan dan %18,50'ye düşen faiz oranları dikkat çekerken, Anadolu Bank tarafından %21 olan faiz oranları %20,25'e geriledi. Birçok banka tarafından benzer oranlarda düşüş görülüyor.