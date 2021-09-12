Faizler patladı, hoş geldin faizi ateş aldı! 32 ve 92 günlük vadeli mevduat ile çalışmadan yata yata para kazanma
Peş peşe açıklandı. Faizler patladı, hoş geldin faizi ateş aldı! Bankaların mevduat faiz oranları değişmeye devam ediyor. 12 Eylül itibari ile mevduat faiz oranlarının en yüksek olduğu bankalar araştırılıyor. Bankaların en düşük 32 günlük mevduat faizi yüzde 19.50 bandında yer alıyor. Parasal sıkılaşma politikası ile birlikte bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları büyük bir süratle yükselirken bu yükseliş bankada parası olanlara yaradı. Parası olanlar en yüksek faiz kazancı elde etmek amacıyla bankaların vadeli mevduat faiz oranları ile ilgili incelemeler yapmaya devam ediyorlar. En yüksek faiz veren bankalar hangileri 100 bin TL ne kadar faiz getirir, en yüksek faiz veren banka 2021, paramı nasıl katlarım?
Bankaların vermiş bulunduğu 32 günlük faiz oranları yükseldi. Eylül ayının ortasına geldiğimiz şu zamanlarda mevduat faiz oranlarını haberimizde derledik. Koronavirüs etkileri ile finansal piyasalarda panik işlemleri, tasarruf sahiplerini mevduat hesabına yönlendiriyor. Bankaların vadeli mevduat faiz oranları büyük bir süratle yükselirken paradan para kazanma devresi de adeta başlamış oldu. Birikimini bankada tutanlara bankalar yüksek faiz kazanma olanağı sunarken asgari ücreti bile geride bırakan tutarlarda faiz kazanma olanağı sunuldu. En yüksek faiz veren bankalar hangileri 100 bin TL ne kadar faiz getirir, en yüksek faiz veren banka 2021, paramı nasıl katlarım?
BANKA FAİZ ORANLARI
Bankalarda açılabilecek olan iki tür hesap vardır. Bunlardan bir tanesi vadeli olurken diğeri de vadesiz hesaplardır. Vadesiz hesaplar sürekli para çekme ve para yatırma işlemi yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Yatırım yapmak isteyenler bankalardan vadeli mevduat hesabı açarlar.