Faizler ellerde patlamadan düşmeden yetişin! İNG Bank ve Burgan Bank 32 gün esnek vadeli mevduat hesaplara tavan faiz vermeye devam ediyor
Bankada parası olanlar faizler düşmeden kazanmaya devam ediyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarını geri çekemeye başladı. Bu anlamda en fazla mevduat faizi veren bankalar ise İNG Bank ve Burgan Bank oldu. Her iki bankada yüzde 18'lik bir oran vatandaşlara sunuyor. Her banka pazar koşulları ve kendi para politikaları kapsamında faiz oranlarını belirlemekte olup gene bankaların nakit paraya olan gereksinimleri da oranlarda değişkenlik yaşanmasına vesile olmaktadır.
30.10.2021 09:54
- Son Güncelleme: 30.10.2021 09:54
2020 yılların son döneminde dibe vuran vadeli mevduat faizi sonrasında ise alınan tedbir ve tedbir kararları ile tekrar yükselişe geçmişti. Süreçte 2021 yılların rekoru kırılırken bankada parası olanlara iyi haber İNG ve Burgan Bank'tan geldi. Parası olanlar daha çok para kazanmaya başlarken en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi veren bankalar da araştırılmaya başlandı. Mevduat hesaplarında vergi faiz kazancı üzerinden hesaplanır. Stopaj adı verdiği bu vergi türü nihai vergi kapsamındadır ve beyan usulü ödenmez. Dolayısıyla bankalar anapara hariç elde ettiğiniz faiz gelirini hesaplar.