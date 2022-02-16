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Haberler Ekonomi Faiz pimi çekildi! Özel bankalardan peş peşe ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kar tutarı şaha kalktı! TEB, HSBC, Garanti, İNG, QNB...

Faiz pimi çekildi! Özel bankalardan peş peşe ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kar tutarı şaha kalktı! TEB, HSBC, Garanti, İNG, QNB...

Bankaların TL mevduat hesaplarına ilgi 2021 Aralık ayından itibaren hızla artmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabında 349 milyar lira seviyesinin görüldüğü dönemde bankaların kısa süre önce yüzde 20'nin üzerine çıkan mevduat faiz oranları yeniden yüzde 20'nin altına geriledi. Yüzde 20'nin üzerinde sadece üç banka tarafından mevduat faiz fırsatı sunulmaya başladı. Öte yandan birçok banka ise yeniden 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarında güncellemeye giderek faizlerini düşürme kararı aldılar. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise en yüksek faiz getirisi veren bankaları araştırıyor. İşte vadeli hesap faiz oranları en yüksek olan bankalar.

takvim.com.tr
16.02.2022 09:42 - Son Güncelleme: 16.02.2022 09:42
Faiz pimi çekildi! Özel bankalardan peş peşe ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kar tutarı şaha kalktı! TEB, HSBC, Garanti, İNG, QNB...

Mevduat Faiz Oranları Yüzde 20'nin Altına Geriliyor!

Türkiye'de bankacılık sisteminde uygulanmaya başlayan yeni programlar kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin TL'ye yönlendirilmesi hedefleniyor.

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Faiz pimi çekildi! Özel bankalardan peş peşe ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kar tutarı şaha kalktı! TEB, HSBC, Garanti, İNG, QNB...

Bu kapsamda başlatılan kur korumalı TL mevduat sistemine ise kısa sürede yoğun ilgi gösterildi. Bununla beraber vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faizlerini artırma kararı alan birçok banka tarafından yeni hafta itibariyle faizler tekrardan yüzde 20'nin altına geriledi.

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Faiz pimi çekildi! Özel bankalardan peş peşe ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kar tutarı şaha kalktı! TEB, HSBC, Garanti, İNG, QNB...

Sadece üç banka tarafından yüzde 20'nin üzerinde sunulan mevduat faiz oranlarına göre: Anadolu Bank Renkli Hesap %20,25, Burgan Bank ON Hesap %20,75, Alternatif Bank VOV Hesap %20,5 faiz oranları ile dikkat çekmektedir.

Faiz pimi çekildi! Özel bankalardan peş peşe ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kar tutarı şaha kalktı! TEB, HSBC, Garanti, İNG, QNB...

Bankaların mevduat faiz oranları ise güncel oranlara göre şu şekilde:

  • Akbank Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: %19,5
  • TEB Marifetli Hesap Faiz Oranı: %19
  • HSBC Modern Hesap Faiz Oranı: %19,5
  • Garanti BBVA Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: %16,5
Faiz pimi çekildi! Özel bankalardan peş peşe ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kar tutarı şaha kalktı! TEB, HSBC, Garanti, İNG, QNB...
  • Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %19,5
  • ING Bank E – Turuncu Hesap Faiz Oranı: %20
  • QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: %19
  • Denizbank E – Mevduat Faiz Oranı: %19,5

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