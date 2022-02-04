Faiz oranı %1,2'yi gördü! Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Tek tek açıklandı: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...
Şubat ayı güncel banka faiz oranlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. BDDK verilerine göre toplam Türk lirası kredi büyüklüğü 4 trilyon 972 milyar TL, toplam mevduat 5 trilyon 429 milyar TL oldu. Mevduat ile kredi arasında 457 milyar liralık fark hesaplandı. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Bu indirimin piyasaya nasıl yansısığı merak edildi. Konut, araba alacaklar veya ihtiyaçları nedeniyle kredi çekecekler bankaların açıklamalarını yakın takibe aldı. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar en güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, Şubat 2022 taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç TL oldu? İşte detaylar...
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Konut, araba alacaklar veya ihtiyaçları nedeniyle kredi çekecekler bankaların açıklamalarını yakın takibe aldı. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar en güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte en güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları 2022!
Mevduat ile kredi arasında 457 milyar liralık fark hesaplandı. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak bu indirim piyasaya yansımadı. Bankalar kredilerde oranları yüksek tutuyor. İhtiyaç kredisi ortalama yüzde 25 faiz oranıyla tüketicilere sunulurken ticari krediler yüzde 33 oranla veriliyor.
KAMU VE ÖZEL BANKALARDAKİ FARK GÖZE ÇARPIYOR
Bankaların yayımladıkları kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 39'a kadar varırken konutta en düşük aylık faiz yüzde 1,20'de kaldı. Taşıt kredisi faizleri de yükselişte. Aylık yüzde 2,55'e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30'u aşmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararı kamu bankalarında yanıt buldu.