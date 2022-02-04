Faiz oranı %1,2’yi gördü! Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Tek tek açıklandı: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Konut, araba alacaklar veya ihtiyaçları nedeniyle kredi çekecekler bankaların açıklamalarını yakın takibe aldı. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar en güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte en güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları 2022!