Faiz oranı 1.2'ye kadar çekildi! Baş döndürecek teklifler komple yenilendi! 30 Ocak 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları
Yeni aya artık saatler kala bankaların kredi faiz oranların yeni değişimler yaşanacak. Bu kapsamda kredi çekeceler oranlarda bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Ev, araba alacaklar ya da ihtiyaçları doğrultusunda kredi başvurusunda bulunacaklar bankaların açıklamalarını sıkı takibe aldı. Bu doğrultuda da kredi çekmeyi düşünenler banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını inceliyor ve internet siteleri üzerinden hesaplamalarını yapıyor. Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise yakında belli olacak.
29.01.2022 21:57
- Son Güncelleme: 29.01.2022 21:57
Faiz oranı 1.2'ye kadar çekildi! Baş döndürecek teklifler komple yenilendi! 30 Ocak 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları bu kapsamda binlerce kişi tarafından araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. On binlerce kişi ise ev ya da araba alma fikri nedeniyle faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte bankaların resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları