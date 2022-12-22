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Haberler Ekonomi Faiz kararı sonrası CANLI ALTIN fiyatları || ALTIN KAHİNİ İslam Memiş'ten YENİ YIL müjdesi! Rezil de olabilirsiniz vezir de! Tam 5 ay sonra altın...

Faiz kararı sonrası CANLI ALTIN fiyatları || ALTIN KAHİNİ İslam Memiş'ten YENİ YIL müjdesi! Rezil de olabilirsiniz vezir de! Tam 5 ay sonra altın...

TCMB faiz kararının açıklanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Peki, altın fiyatları artacak mı? Altın ne alınmalı mı, satılmalı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
22.12.2022 16:28 - Son Güncelleme: 22.12.2022 16:32
Faiz kararı sonrası CANLI ALTIN fiyatları || ALTIN KAHİNİ İslam Memiş’ten YENİ YIL müjdesi! Rezil de olabilirsiniz vezir de! Tam 5 ay sonra altın...

Faiz kararının açıklanmasyla birlikte vatandaşların en merak ettikleri arasında altın fiyatlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faiz kararı sonrası CANLI ALTIN fiyatları || ALTIN KAHİNİ İslam Memiş’ten YENİ YIL müjdesi! Rezil de olabilirsiniz vezir de! Tam 5 ay sonra altın...

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR VE EURO UYARISI

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:

"Altın ve gümüşte yükseliş ne kadar yükselebilir, kripto para yatırımcıları ne yapmalı?" Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsada yukarıda risk gördüğüm için dikkatli olunmalı diyorum. Yukarıda alanı var ancak risk almamak için ben belirlemiş olduğum 4400'ü beklemeye devam ediyorum. Borsadaki beklentimde bir değişiklik yok."

Faiz kararı sonrası CANLI ALTIN fiyatları || ALTIN KAHİNİ İslam Memiş’ten YENİ YIL müjdesi! Rezil de olabilirsiniz vezir de! Tam 5 ay sonra altın...

"Dolar TL 18.81-84 serbest piyasalarda. Ekranlarda 18.66 liralarda. Çok geniş bir bant aralığı var. Talepten oluşan bir makas aralığı var. Dolar tarafına aman dikkat edin, dolar tarafından çıkacak olanlar da, parite üzerinden enstrümanlara geçecek olan arkadaşlarımızı uyardım. Zirve noktalardayız dikkat etmek gerekiyor."

Faiz kararı sonrası CANLI ALTIN fiyatları || ALTIN KAHİNİ İslam Memiş’ten YENİ YIL müjdesi! Rezil de olabilirsiniz vezir de! Tam 5 ay sonra altın...

"18.81 seviyesinde dolar kuru var karşımızda. Euro TL 19.88 seviyesinde ekranlarda, 19.98 - 20.05 lira aralığında serbest piyasalarda. Bozduğunuz zaman zarar etmeyin, aldığınızda maliyet ne bilmeniz gerekiyor."

Faiz kararı sonrası CANLI ALTIN fiyatları || ALTIN KAHİNİ İslam Memiş’ten YENİ YIL müjdesi! Rezil de olabilirsiniz vezir de! Tam 5 ay sonra altın...

GRAM ALTIN ZİRVE YAPACAK

"Gram TL serbest piyasada alış 1102, satış 1106. Bir sonraki ataklarda hedefimiz 1115 liraydı. Baskılanmaya devam ediyor. Gerçek değerinde değil ama cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi yine test edilmiş oldu. Hedef seviyemizi takip etmeye devam ediyoruz."

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