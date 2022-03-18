Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç
Bankaların günlük kazandıran 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında ise ilgi çığ gibi büyüyor. Yüksek hoş geldin faizleri yardımıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip faydalar gerçekleştiren bankalar hala faiz yarışına devam ediyorlar. Mevduat faiz oranlarında görülen avantajlı oranlardan yararlanarak TL birikiminizi en kısa vadede katlamaya anında başlayabilirsiniz. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren o bankalar
18.03.2022 10:58 - Son Güncelleme: 18.03.2022 10:58
TL'nin yabancı para karşısında yaşadığı değer kayıbı sonrasında başlayan yeni ekonomik uygulamalar dilenen başarıya tam manasıyla ulaşamadı. Kur korumalı TL mevduat sisteminde görünen çelişkilerin sonrasında yeni tartışmalar da gün yüzüne çıkıyor. Vatandaşlar ise birikimlerini güvenilir şekilde değerlendirebilecekleri bankaları incelemeye devam ediyorlar.