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Haberler Ekonomi Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç

Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç

Bankaların günlük kazandıran 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında ise ilgi çığ gibi büyüyor. Yüksek hoş geldin faizleri yardımıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip faydalar gerçekleştiren bankalar hala faiz yarışına devam ediyorlar. Mevduat faiz oranlarında görülen avantajlı oranlardan yararlanarak TL birikiminizi en kısa vadede katlamaya anında başlayabilirsiniz. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren o bankalar

takvim.com.tr
18.03.2022 10:58 - Son Güncelleme: 18.03.2022 10:58
Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç

TL'nin yabancı para karşısında yaşadığı değer kayıbı sonrasında başlayan yeni ekonomik uygulamalar dilenen başarıya tam manasıyla ulaşamadı. Kur korumalı TL mevduat sisteminde görünen çelişkilerin sonrasında yeni tartışmalar da gün yüzüne çıkıyor. Vatandaşlar ise birikimlerini güvenilir şekilde değerlendirebilecekleri bankaları incelemeye devam ediyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç

👉TL Mevduat Hesaplarında En Yüksek Oranlar!

32 günlük en yüksek faiz veren bankalar ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel oranları araştırmaya başladılar.

Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç

32 günde en yüksek faiz getirisine sahip hesaplar ile mevduat birikimlerini katlamak isteyenlere avantajlı oranlar sunulmaya devam ediyor. Ayrıca birçok avantajlı vadeli hesap fırsatları da ilgili mevduat hesapları ile kullanılabilmektedir.

Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç

👉En yüksek mevduat faizi veren 5 banka ve oranları ise şöyle:

  • 👉Alternatif Bank VOV Hesap: %25,50
  • 👉Fibabanka Kiraz Hesap: %20,50
Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç
  • 👉Burgan Bank ON Hesap: %20,25
  • 👉ING Bank e – Turuncu Hesap: %19
  • 👉Denizbank E – Mevduat Hesap: %18,75

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