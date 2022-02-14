Fabrika çıkışlı ikinci el uygulaması geliyor! Otomobiller yarı fiyatına satılacak! Aracını oraya ver yenile! İşte 2. el ve sıfır km taşıt kredisi oranları…
Bankaların kredi faiz oranlarında güncellemeler devam ediyor. BDDK'nın taşıt kredilerinde planlamaya gitme sinyallerini vermesinin sonrasında piyasalarda canlılığa sebep olacak çoğu taşıt kredisi fırsatı gündem yaratmaya devam ediyor. Otomotiv pazarında son dönemde yaşanan hatalar niçiniyle çoğalan fiyatlar vatandaşları makul kredilere yönelmesini sağladı. Türkiye'de ise kamu bankaları doğrultusundan taşıt kredisi faiz oranları adeta dibe çekildi. Uygun geri ödeme seçenekleriyle sunulacak taşı kredisi desteklerin piyasaları da canlandırması hedefleniyor. Yeni planlama gelmeden evvel taşıt kredilerinde makul oranların geçerli olacağı kampanyalar ilgi görmeye devam ediyor. İşte 2. el ve sıfır km araçlarda görülen en cazip taşıt kredisi oranları
Fabrika Çıkışlı İkinci El Dönemi Geliyor!
Otomotiv pazarında son dönemde görülen durgunluğa çözüm arayışları devam ediyor. Söz hususu durgunluğun yeni projeler ile canlandırılması arasında bir yandan faizlerin düşürülmesi yer alırken, başka yandan fabrika çıkışlı ikinci el fırsatlarının sunulması hedefleniyor. İkinci el otomobil satın alımlarında bilhassa 10 yaş ve üzeri vasıtaların daha çok talep gördüğünü ifade ediliyor.
Fabrika çıkışlı ikinci el programı ile kişilerin sahip olunan vasıtalarını fabrikalara sunarak yeniletebileceği ya da buralardan 2. el otomobil almalarının kolaylaştırılması sağlanacak. Bazı Avrupa ülkelerinde de benzerlerinin olduğuna ilgi çekilen program ile Türkiye'de bilhassa ciddi oranda tercih edilen ikinci el otomobil alımlarının kolaylaştırılmasının sağlanması hedefleniyor.
Kamu Bankalarının Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Taşıt kredilerinde avantajlı oranları ile piyasaların hareketlenmesini ve otomobil satın alabilmek isteyenlerin rahat ödeme seçeneklerinden yararlanmasını gerçekleştirmeyi amaçlayan Ziraat Bankası, en makul taşıt kredisi ayrıcalıklarını sunuyor.
Kaskosuz olarak Ziraat Bankası taşıt kredisi ürünlerinden yararlanacak şahıslar ise yüzde 1,63'ten başlayan faiz oranlarından yararlanabilecek.