Fabrika çıkışlı ikinci el uygulaması geliyor! Otomobiller yarı fiyatına satılacak! Aracını oraya ver yenile! İşte 2. el ve sıfır km taşıt kredisi oranları…

Fabrika Çıkışlı İkinci El Dönemi Geliyor!

Otomotiv pazarında son dönemde görülen durgunluğa çözüm arayışları devam ediyor. Söz hususu durgunluğun yeni projeler ile canlandırılması arasında bir yandan faizlerin düşürülmesi yer alırken, başka yandan fabrika çıkışlı ikinci el fırsatlarının sunulması hedefleniyor. İkinci el otomobil satın alımlarında bilhassa 10 yaş ve üzeri vasıtaların daha çok talep gördüğünü ifade ediliyor.

