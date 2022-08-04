EYT’yi kapsamayanlara prim formülü geliyor! 3600 günle yaş şartı esnetilecek! Günlerini sayan EYT’liler için primsiz 48,49,50 yaşında emeklilik!

Uzun bir süredir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için yeni gelişme var mı EYT çıkacak mı soruları merakla izleniyor. Öte yandan yaş şartını tamamlamış ancak primi eksik olanlar da günceme geldi. Bu konuda 3 formül gündeme geldi. İşte EYT'de prim formülüne dair merak edilenler!