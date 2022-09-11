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Haberler Ekonomi EYT'yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

EYT'yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

Halkbank, Ziraat, Vakıfbank harekete geçti. Eylül ayında düğünü olanlar, borç yapanlar, kredi çekmek isteyenler dikkat! En düşük 3.500 TL maaş alanlar dahil milyonlarca kişi faydalanabiliyor. Bankaların müşterilere özel yaptığı kredi kampanyaları Eylül ayında bir hayli konuşuluyor. Bu ay ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler 3 bankanın yolunu tutsun. Emekliler, özel ve kamu çalışanları, EYT'liler herkes için kredi imkanı! Başvuru şartlarını taşıyanların direkt hesaplarına düşüyor. 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. İşte detaylar...

11.09.2022 21:53 - Son Güncelleme: 11.09.2022 21:53
EYT’yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

Bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler! EYT'yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan 20.000 TL'ye kadar ödeme! Başvuranın parası hemen hesaplara yatıyor! Peki kimler alabilir? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

HALKBANK'TAN 10 BİN TL HIZLI KREDİ

10 bin TL veren Halk Bankası 36 aya kadar da vade imkanı sunuyor.

Geri ödeme planı ise şöyle;

Aylık Ödemeniz (TL): 415,53

Faiz Oranı %: 1,89

Toplam Geri Ödemeniz (TL): 14.959,08

EYT’yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

KAMU ÇALIŞANLARINA 20 BİN TL ÖDEME!

Halkbank kamu çalışanlarına da 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çıkartabiliyor.

Aylık Ödemeniz (TL): 814,90

Faiz Oranı %: 1,79

Toplam Geri Ödemeniz (TL): 29.336,40

EYT’yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

ZİRAAT BANKASI'NDAN TÜKETİCİ KREDİ KAMPANYASI!

Maksimum tutar 25 bin TL.

24.001 TL ödeme içi geri ödeme tablosu şöyle;

Taksit Tutarı:977,92 TL
Faiz Oranı:% 1,79
Yıllık Maliyet Oranı:% 30.9501

EYT’yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

VAKIFBANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ

100 bin TL kredi alma şansı tanıyan Vakıfbank'ın geri ödeme planı ise şöyle;

100 bin TL tutar

12 ay vade

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