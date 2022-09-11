EYT’yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

Bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler! EYT'yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan 20.000 TL'ye kadar ödeme! Başvuranın parası hemen hesaplara yatıyor! Peki kimler alabilir? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...