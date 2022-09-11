EYT'yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan 20.000 TL ödeme! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!
Halkbank, Ziraat, Vakıfbank harekete geçti. Eylül ayında düğünü olanlar, borç yapanlar, kredi çekmek isteyenler dikkat! En düşük 3.500 TL maaş alanlar dahil milyonlarca kişi faydalanabiliyor. Bankaların müşterilere özel yaptığı kredi kampanyaları Eylül ayında bir hayli konuşuluyor. Bu ay ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler 3 bankanın yolunu tutsun. Emekliler, özel ve kamu çalışanları, EYT'liler herkes için kredi imkanı! Başvuru şartlarını taşıyanların direkt hesaplarına düşüyor. 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. İşte detaylar...
11.09.2022 21:53 - Son Güncelleme: 11.09.2022 21:53
KAMU ÇALIŞANLARINA 20 BİN TL ÖDEME!
Halkbank kamu çalışanlarına da 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çıkartabiliyor.
Aylık Ödemeniz (TL): 814,90
Faiz Oranı %: 1,79
Toplam Geri Ödemeniz (TL): 29.336,40
VAKIFBANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ
100 bin TL kredi alma şansı tanıyan Vakıfbank'ın geri ödeme planı ise şöyle;
100 bin TL tutar
12 ay vade