EYT’ye YENİ Türkiye modeli geliyor! TARİH İLK KEZ AÇIKLADI! 44-45-46-47-52 yaşında emeklilik! 1995-1996-1997 yılında sigorta girişi olanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için devlet harekete geçiliyor. Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi kurumlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. Bakan Bilgin EYT'nin çıkış tarihi ile ilgili son dakika açıklamada bulundu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler!